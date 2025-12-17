日本テレビ系のミラノ・コルティナ冬季五輪のキャスターが２１日、決定した。トリノ五輪（２００６年）金メダリストの荒川静香さん（４３）がメインキャスター、嵐の櫻井翔（４３）がスペシャルキャスターを務める。来年２月６日の開幕から１７日間にわたる熱戦を、１０年のバンクーバー五輪から冬季五輪５大会連続のタッグで伝える。５度目の冬季五輪キャスターを務める荒川さんは、自身が金メダルを獲得したイタリアでの開催