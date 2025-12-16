【ホノルル（米ハワイ州）２０日（日本時間２１日）＝直川響】阪神の大竹耕太郎投手（３０）が瞑想（めいそう）を行い「脱・迷走」を掲げた。ハワイの海岸で座禅を組み約１時間、無の境地へ。「他人や環境に左右されない。動揺しなくなる」と意義を熱弁した。全ては「１５勝＆１８０イニング」を達成するため。以前は２ケタ勝利目前で過度に意識し、失敗したことがある。負けたら終わりの日本Ｓでも、オープン戦と同じ精神状