９月に右肘クリーニング手術を受けたオリックス・古田島成龍投手（２６）が２１日、大阪・舞洲の球団施設でブルペン投球を再開した。捕手を立たせて２０球を投げ、早くも最速１４０キロを計測。「ひとつ（段階が）上がった。始まったなって感じ。ボールの質に関して、データを見ても手術前より全然いい」と納得顔を見せた。２０試合の登板に終わった今季を経て、術後はグラブの位置などフォームを微調整。「神経と会話して『行