漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』決勝が、21日に放送（ABCテレビ・テレビ朝日系後6：30）。お笑いコンビ・たくろうが、過去最多1万1521組の頂点に立ち、21代目王者の称号と優勝賞金1000万円を獲得した。苦節を経てつかんだ初ファイナリストで、圧倒的な笑いをかっさらい、見事に優勝をたぐり寄せた2人のもとに、仕事のオファーも殺到。21日深夜時点で、約100件にも及んでいる。【動画】『M-1』第21代目王者・たくろうが