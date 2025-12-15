◇フィギュアスケート全日本選手権最終日（2025年12月21日東京・国立代々木競技場）ペアは、愛称「ゆなすみ」の長岡、森口組と「りくりゅう」の三浦、木原組が五輪代表に決まった。日本からペア2組が五輪出場するのは初。ゆなすみは全日本で非公認ながら自己ベストを上回る会心の演技を披露した。昨季の世界選手権は22位で五輪出場枠を逃すと長岡は引退も考えたが、森口が寄り添って再出発。今季からドミトリー・サビン・