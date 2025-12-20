◇フィギュアスケート全日本選手権最終日（2025年12月21日東京・国立代々木競技場）アイスダンスの吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が団体要員として五輪初出場を決めた。結成3季目。五輪金メダリストのスコット・モイヤー・コーチらの指導を受けるため、今春から拠点をカナダに移して力を伸ばしてきた。この日はリズムダンス（RD）に続いてフリーでも1位となる合計172・29点で2連覇を達成。五輪に向け、森田は「