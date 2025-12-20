ホワイトソックスが２１日（日本時間２２日）、ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（２５）との２年契約を発表した。総額３４００万ドル（約５４億円）で２年後にフリーエージェント（ＦＡ）となる。また背番号はヤクルト時代の「５５」ではなく「５」を着用することも発表された。ホワイトソックスは２２日午前１１時（日本時間２３日２時）に記者会見を開く予定。