ホワイトソックス移籍が発表された元ヤクルトの村上宗隆内野手（２５）が２２日、自身のＳＮＳを更新。移籍を自ら報告した。インスタグラムに足跡が残された砂浜の写真をアップし「報道にもありました通りこの度シカゴホワイトソックスと契約させていただく形となりました」と報告。「野球を始めた頃から僕に携わっていただき、指導していただいたたくさんの方々に感謝しています。僕の背中を押してくれた、球団関係者の皆様、