お笑いコンビ・トレンディエンジェルの斎藤司（46歳）が、12月21日に放送された情報番組「有働Times」（テレビ朝日系）に出演。漫才日本一を決める「M-1グランプリ2025」で、第21代王者に輝いたお笑いコンビ・たくろうについて「ずっと苦労してるイメージ」があったと語った。エバース、たくろう、ドンデコルテの3組で行われた決勝の最終決戦、審査員9人（中川家・礼二、海原ともこ、アンタッチャブル・柴田、笑い飯・哲夫、フ