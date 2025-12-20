俳優の窪塚洋介（46)が21日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。盆栽で賞を受賞した賞状を披露した。窪塚は、10月に開催された日本盆栽作風展にて文人部門でトップにあたる日本盆栽作風展組織委員長賞となった藤原健氏の作品の鉢を作ったもの窪塚は陶芸の個展も開くほどの腕前で、盆栽と見事に調和した作品を作り上げている。窪塚は、藤原氏と連名の賞状の写真を投稿し、「久々に頂く賞状かしこみかしこみ」と