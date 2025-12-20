◇フィギュアスケート全日本選手権最終日（2025年12月21日東京・国立代々木競技場）フィギュアスケート現世界女王のリュウは直近のGPファイナルも制し、優勝候補最有力。トリプルアクセル投入も視野に入る。グレンは最大の武器トリプルアクセルの成否が鍵を握る。AINとして出場するロシア1枠はペトロシャン。五輪最終予選で回避したトリプルアクセルと4回転トーループは国内大会で決めており、大技を組み込めば一気に金メ