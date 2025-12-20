◇ノルディックスキーW杯ジャンプ（2025年12月20日スイス・エンゲルベルク（ヒルサイズ＝HS140メートル））ノルディックスキーW杯ジャンプ男子個人第10戦が20日に行われ、二階堂蓮（24＝日本ビール）が141.5メートル、129.5メートルの合計318.1点で3位に入った。第9戦での2位に続く2試合連続、今季3度目の表彰台。21日に行われた女子個人第10戦は勢藤優花（28＝オカモトグループ）が合計239.9点で日本勢最高の5位、第9戦で今