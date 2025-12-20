【ニューヨーク共同】米大リーグのホワイトソックスは21日、プロ野球ヤクルトから村上宗隆内野手（25）を2年総額3400万ドル（約53億7200万円）の契約で獲得したと発表した。背番号は「5」。22日（日本時間23日）に入団記者会見を行う。