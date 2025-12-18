津久井警察署（資料写真）２１日午後４時４０分ごろ、相模原市緑区日連の住宅で、住民の男性（９０）と妻（８５）の遺体が発見された。神奈川県警津久井署は近く２人の遺体を解剖し、死因を調べる。署によると、夫婦は長男（５０）と３人暮らし。外出先から帰宅した長男が寝室で意識不明の２人を見つけ、１１９番通報した。２人は搬送先の病院で死亡が確認された。２人に目立った外傷や着衣の乱れはなく、室内を物色した痕跡