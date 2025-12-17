◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第2節埼玉37―19浦安（2025年12月21日熊谷）リーグワン1部第2節は4試合が行われ、昨季4位の埼玉は同12位の浦安を37―19で下して開幕2連勝とした。SO山沢拓也（31）が負傷交代するアクシデントがありながらも、HO坂手淳史主将（32）が3トライを挙げるなど攻撃力を発揮。ホーム開幕戦を勝利で飾った。開幕戦で埼玉に完敗した2連覇王者のBL東京は、昨季5位の静岡を26―22で下して今季初白