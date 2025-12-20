アジアリーグのレッドイーグルス北海道は決勝で3連覇を狙う栃木日光をペナルティーショット（PS）戦の末に4―3で破り、王子イーグルス時代の18年以来7年ぶりの優勝を果たした。PS戦ではGK成沢優太（38）が相手5人全員のシュートを止め、2人目のFW小林斗威（26）が決めた得点を守り抜いた。試合後、ベテラン守護神は男泣き。「最後まで諦めずにパックに食らい付いた。（優勝まで）本当に長く、たくさん悔しい思いをした。勝つこ