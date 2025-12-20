オランダ1部アヤックスに加入したDF冨安健洋（27）が21日に一時帰国して成田空港で取材に応じ、来年3月の欧州遠征で日本代表復帰を目指す方針を示した。聖地ウェンブリーでイングランド戦が組まれており「もちろん目指す。アーセナルのファンにあいさつできていないので、自分の元気な姿を見せられたら最高のシナリオ」と力を込めた。2月に右膝を手術し、7月にアーセナルとの契約を解除。昨年10月のサウサンプトン戦以来実戦か