新潟アルビレックスBBは21日、徳島市内のとくぎんトモニアリーナで首位の徳島と対戦して66―80で敗れた。年内最後の試合を勝利で飾れず3連敗。鵜沢潤監督は「相手の3点シュートを止めようと前半はペースをコントロールできていたが、後半の入りでしてはいけないエラーが出てしまった」と悔しそうに振り返った。第2Qまで相手の3点シュートを最小限に抑え32―30とリードしていたが、第3Qだけで6本の3点シュートを決められてしま