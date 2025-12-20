【4R】予選にもイキのいい機動力型が顔を並べる。前回のレインボーCチャレンジファイナル（14日、伊東）で3着に入り特班に成功した藤田楓も注目株だ。アマ時代、自転車経験はなかったものの陸上競技では100メートルを10秒台で走れるスプリンターだった。師匠の父・昌宏（82期）を追って127期デビュー。「全体的な脚力アップを目指し、早く上の舞台（S級）に上がれるように頑張る」と気合十分。橋本勝弘がマークするが、小