講談社「ヤングマガジン」で連載中の漫画「満州アヘンスクワッド」の作画担当の鹿子さんが11月8日、脈絡膜悪性黒色腫のため死去したことがわかった。37歳だった。同誌が公式X（旧ツイッター）で報告。「読者のみなさまへ大切なお知らせ」とし「『満州アヘンスクワッド』の漫画担当である鹿子先生が2025年11月8日に脈絡膜悪性黒色腫のためご逝去されました。37歳でした。鹿子先生の素晴らしいご活躍に感謝と敬意を表すると共