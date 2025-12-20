3年ぶりとなる本場での記念開催となる広島競輪の開設73周年記念「ひろしまピースカップ（G3）」は21日、2日目6〜12Rで二次予選が行われ、きょう22日の3日目10〜12Rで争われる準決勝戦のメンバーが出そろった。注目は10Rだ。細切れで激戦。ライン3車の西田が勝負どころで飛ばしていくと番手の清水が展開有利に差し切る。山口拳の捲りが脅威となる。レースセンスある小林泰が侮れない。印は届かなかったが北津留―星野も軽視でき