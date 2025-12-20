◇全国高校駅伝（2025年12月21日京都市・たけびしスタジアム京都発着）男子は学法石川（福島）が2時間0分36秒の大会新記録で初優勝を飾った。エースの増子陽太（3年）が1区の日本選手最高記録を23秒も縮める28分20秒の驚異的なタイムでチームを勢いづけた。女子は昨年のVメンバー4人を擁する長野東が1時間6分30秒で2年連続3度目の優勝。男女ともに全区間をトップで通過する完全優勝だった。雨の都大路で学法石川が大会新記