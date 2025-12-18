2025年12月22日午前1時頃、長泉町納米里の店舗兼住宅に、複数人の男が押し入り、現金1000万円を奪う強盗事件が発生しました。 警察が逃げた男らの行方を追っています。 事件があったのは、長泉町納米里にある店舗兼住宅です。 2025年12月22日午前1時頃、「強盗に入られた。人数は3、4人。『早く金を出せ』と言われた。2階に逃げて通報している」などと店舗の経営者の男性から１１０番通報がありました。 警察によりますと、男