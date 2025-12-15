ダンス＆ボーカルグループ・ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳが２１日、静岡・エコパアリーナで、全国８都市１８公演を巡るアリーナツアー「“ＢＵＴＴＥＲＦＬＹＥＦＦＥＣＴ”−ＦＬＹＷＩＴＨＹＯＵ−」を完走した。９月の初日からブラッシュアップを続け、蝶のように色鮮やかなステージを創造。今年最後のライブとして、８０００人のＦＡＮＴＡＲＯ（ファンの呼称）と“忘年会”のような時を楽しんだ。ファイナル公演の目玉は