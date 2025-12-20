アイドルグループ・ももいろクローバーZが、12月20日・21日の2日間、さいたまスーパーアリーナにて冬恒例のワンマンライブ「Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY」を開催。15回目となる今回のテーマ“宇宙旅行”をファンと共に楽しんだ。今年の“ももクリ”、会場は宇宙旅行のために用意された特別な宇宙船“銀河遊覧船スターダスト・モノノフ号”という設定で、ももクロメンバーは宇宙船のCAとなり、宇宙で最初の「ももいろクリスマス