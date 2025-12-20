◇レスリング全日本選手権最終日（2025年12月21日東京・駒沢体育館）女子62キロ級の尾崎野乃香が6月の全日本選抜で決勝、プレーオフと2連敗していた元木にリベンジした。2点を追いかけていた第2ピリオド残り20秒、片足タックルから背後に回って同点とし、その後は逃げ切って勝利。半年前の対戦では残り1秒を切って逆転負けしただけに、「元木さんが強いと受け入れ、精神力を学んだ。諦めずに戦えた」と感涙した。28年ロサ