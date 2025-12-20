小泉進次郎防衛大臣が、きのう（21日）、長崎県佐世保市の陸上自衛隊・相浦駐屯地を視察しました。島嶼防衛などを担う水陸機動団が拠点を置く陸上自衛隊・相浦駐屯地を訪れた小泉防衛大臣。視察では、水陸両用車への搭乗や、輸送機・オスプレイを使った訓練の様子を確認。水陸機動団の運用などについて説明を受けました。小泉進次郎防衛大臣「隊員ひとりひとりの高い練度と島嶼防衛のプロフェッショナルとして、緊張感を持って任務