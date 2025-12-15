2026年1月7日より中京テレビ・日本テレビ系で放送がスタートする菊池風磨主演ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』に戸次重幸と六角精児が出演することが発表された。 参考：のんがアクセントに？菊池風磨×加藤浩次『こちら予備自衛英雄補?!』異例のタッグに注目 本作は、極楽とんぼの加藤浩次が原作・脚本・監督を手がける、ヒーロー×密室コメディー。フリーターのナガレ（菊池風磨）