現地12月21日に行われたフランスカップのオセール戦（２−１）で、モナコの南野拓実が左膝を負傷した。36分に途中交代となり、両手で顔を覆いながら担架で運ばれていく姿に、深刻さが窺えた。現地メディア『ouest france』は、「左膝に重傷を負った可能性があり、最悪の事態が懸念されている」と報道。モナコのセバスチャン・ポコニョーリ監督の悲痛なコメントを掲載している。「タキは入院している。まだ何が起こっているのか