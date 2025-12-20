福建省福州市鼓楼区にある大型複合施設「恒力城」内に18日、同市で初めてとなる市内免税店がオープンした。免税店の面積は857平方メートル、全国で第1陣として認可された市内免税店（全8店舗）の一つだ。中国新聞網が伝えた。同免税店は「免税品＋課税品」「実店舗＋オンライン」「輸入ブランド＋国産ブランド」という多様な経営モデルを採用し、利用者のショッピング体験の向上を図っている。また、出国する旅客を対象として、還