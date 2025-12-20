FANTASTICSが21日、静岡・エコパアリーナで、全国アリーナツアー「FANTASTICS LIVE TOUR 2025 "BUTTERFLY EFFECT"−FLY WITH YOU−」ツアーファイナルを行った。同ツアーはグループ2度目の全国アリーナツアーで8都市18公演を実施。前哨戦として7月、グループ史上最大規模となったさいたまスーパーアリーナ3日間公演を受けての開催となった。同公演でのテーマ「挑戦の始まり、未来の準備」を受け、アリーナツアーには一羽のチョウの