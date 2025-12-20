男性ユニット「FANTASTICS」が21日、静岡・エコパアリーナで全国ツアー最終公演を行った。来年5月から3度目の全国ツアーを開催することを発表。ツアー名を「SUNFLOWER」と、2018年に亡くなった中尾翔太さん（享年22）を象徴する「ひまわり」に決め、オリジナルメンバーの「9人」で躍動することを誓った。アンコールで大型ビジョンに9枚の花びらと「SUNFLOWER」の文字が映し出されると、ファンは大歓声。リーダーの世界（34）が