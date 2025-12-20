FANTASTICSが21日、静岡・エコパアリーナで、全国アリーナツアー「FANTASTICS LIVE TOUR 2025 "BUTTERFLY EFFECT"−FLY WITH YOU−」ツアーファイナルを行った。ライブ前には、世界（34）八木勇征（27）中島颯太（26）が取材に応じた。八木はツアーファイナルへの意気込みを、「安全第一にワクワクさせたい。もっともっと見たいと思ってもらえるようなライブにしたい」と語った。また、「さいたまスーパーアリーナ3日間を皮切りに