人気ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」が２１日、静岡・袋井市のエコパアリーナで全国アリーナツアー「“ＢＵＴＴＥＲＦＬＹＥＦＦＥＣＴ”―ＦＬＹＷＩＴＨＹＯＵ―」（８都市１８公演）の最終日を迎え、２時間半をかけて全３１曲を披露した。今年最後のライブで華麗に舞った。チョウを思わせるカラフルな衣装で登場し、ツアーのテーマ曲「ＢＦＸ」で激しいダンスとともに幕開け。ボーカルの中島颯太（