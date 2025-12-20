プレミアリーグ第17節が21日に行われ、アストン・ヴィラとマンチェスター・ユナイテッドが対戦した。ここまで16試合を消化したリーグ戦で7勝5分4敗を記録し、勝ち点「26」の6位につけるマンチェスター・ユナイテッド。ルベン・アモリム監督就任2年目の“赤い悪魔”は、直近のプレマリーグ10試合で1敗のみと復調の兆しを見せ始めている。対するは、公式戦9連勝を達成しながら3位に浮上したアストン・ヴィラ。互いに好調を維持す