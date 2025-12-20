ブンデスリーガ第15節が21日に行われ、ハイデンハイムとバイエルンが対戦した。ここまで14試合を消化したリーグ戦で12勝2分を記録し、勝ち点「38」の首位につけるバイエルン。ヴァンサン・コンパニ監督就任2年目を迎えた“ドイツの盟主”は、ブンデスリーガ無敗を維持しながら圧倒的な強さを見せている。敵地でハイデンハイムと激突する一戦に、日本代表DF伊藤洋輝は左サイドバックで先発した。試合は15分にバイエルンがスコ