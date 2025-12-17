球団発表…2022年に3冠王獲得ホワイトソックスは21日（日本時間22日）、ヤクルト・村上宗隆内野手と契約を結んだことを発表した。村上はこのオフにポスティングシステムでのメジャー挑戦を目指し、交渉期間は22日の午後5時（同23日午前7時）までとなっていた。村上は2022年に打率.318、56本塁打、134打点で3冠王を獲得するなど、NPB通算8年間で843安打、打率.270、246本塁打、出塁率.394、OPS.951と圧倒的な成績を残している。