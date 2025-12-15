ヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（25）がホワイトソックスと契約合意したことを自らのSNSで公表した。球団も2年総額3400万ドル（約53億6300万円）で合意したと発表した。村上は球団発表後、自身のインスタグラムを更新。「報道にもありました通り、この度シカゴホワイトソックスと契約させていただく形となりました」と報告した。2年契約という短い契約となった背景として「MLB