【ブンデスリーガ第15節】(ヴォイト・アレーナ)ハイデンハイム 0-4(前半0-2)バイエルン<得点者>[バ]ヨシプ・スタニシッチ(15分)、マイケル・オリーズ(32分)、ルイス・ディアス(86分)、ハリー・ケイン(90分+2)