「アヴィレックス（AVIREX）」がブランド誕生50周年を記念し、創業10周年のバーバーショップ「ミスターブラザーズ・カットクラブ（MR.BROTHERS CUT CLUB）」とのコラボレーションジャケットを発売した。現在、アヴィレックス一部店舗や、葛屋東京および葛屋東京オンラインなどで取り扱っている。【画像をもっと見る】コラボジャケットは、アヴィレックスのシグネチャーモデルである「バーシティ ジャケット（VARSITY JACKET）