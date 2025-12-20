オープニングトーク「遂にこの日がやってきたやん」岡田師匠の一言で始まった今週のおかしば。遂にこの日、そうです。我らがしばんちゃんが審査員を務める日本一の漫才師を決める大会です。おかしばは漫才師と審査員を応援しています。柴田「そうですね、遂に高田純次さんに会えましたから」高田純次さんに会えた事を指して「この日」でした。岡田「もうドキドキや。岡田THEムービーまで1ヶ月切ったわ」師