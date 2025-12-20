ボートレース住之江で１６日から開催されていたＳＧ「第４０回グランプリ」は２１日に優勝戦が行われ、６日間の日程を終了した。６日間の売り上げ額は３４３億１７２０万６３００円で、目標の３００億円を大きく上回った。最終日２１日の売り上げ額は１１０億１２４８万４２００円、優勝戦は５２億９４３５万３０００円だった。グランプリの売り上げ額が３００億円を超えたのは２００１年の１６回大会（住之江）以来２４年ぶ