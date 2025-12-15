タリーズコーヒーから、冬季限定の抹茶スイーツとドリンクが登場します。12月26日（金）より発売の「抹茶ホワイトモカ」は、京都府産宇治抹茶の香りとホワイトチョコのまろやかな甘みが溶け合う一杯。さらに「抹茶パン・オ・ショコラ」は、クロワッサン生地に抹茶風味のダマンドとチョコを重ねた和洋折衷ペストリー。寒い季節に心温まる“抹茶づくし”のひとときを楽しめます♪ 冬限定♡抹茶