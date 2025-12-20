22日午前0時半前、神奈川県厚木市で、ラーメン店が入る住宅が燃える火事があり、現在も延焼中です。警察などによりますと、22日午前0時20分頃、厚木市旭町で、「炎と煙が見える」と110番通報がありました。1階にラーメン店の「ラオシャン 厚木」が入る、2階建ての建物が燃えていて、現在も延焼中です。当時、店は営業していなかったほか、主に2階は住宅となっていましたが、住民も全員避難し逃げ遅れやケガ人などはいないというこ