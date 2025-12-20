【ラ・リーガ第17節】(ラ・セラミカ)ビジャレアル 0-2(前半0-1)バルセロナ<得点者>[バ]ラフィーニャ(12分)、ラミネ・ヤマル(63分)<退場>[ビ]レナト・ベイガ(39分)<警告>[ビ]テイジョン・ブキャナン(73分)[バ]フレンキー・デ・ヨング(58分)観衆:20,701人