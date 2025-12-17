ボートレース若松の「魔法少女まどか☆マギカ」杯は２１日、予選２日目が行われる。上田健太（２９＝愛知）は前半３Ｒは、３コースからまくり差して快勝。後半１０Ｒは６コースから６着大敗も「上の人はいるなという感じですけど、ターン自体はそれなりにできたので良かった。直線は普通で、出足は普通よりちょっといいかな。乗り心地も悪くない」と舟足にはまずまずの感触をつかんでいる。今年はキャリアハイの５優出。７月