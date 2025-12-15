ボートレース蒲郡の「日本モーターボート選手会会長杯争奪戦」が２２日に開幕する。吉川喜継（４４＝滋賀）がエンジン抽選で引き当てたのは、２連率３７％の３５号機。「何もせずにそのまま乗った。気象の影響なのか、ちょっと合ってなかった。重さもあったので、合わせたい」と前検の感触をもとに調整を進めて行く。蒲郡は３節連続優出中で、近況も浜名湖（３着）→多摩川（２着）と連続優出中と乗れている。「蒲郡で特に何