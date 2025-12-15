セリエA 25/26の第16節 サッスオーロとトリノの試合が、12月21日23:00にマペイ・スタジアムにて行われた。 サッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、ワリド・シェディラ（FW）、クリスティアン・ボルパト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトリノはドゥバン・サパタ（FW）、チェ・アダムス（FW）、バレンティノ・ラザロ（MF）らが先発に名を連ねた。 前半は大きな動きが無