プロ・リーグ 25/26の第19節 シントトロイデンとメヘレンの試合が、12月22日00:00に大王わさびスタイエンスタジアムにて行われた。 シントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、谷口 彰悟（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、ライオン・ラウバーバッハ（FW）、