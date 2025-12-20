◇スペイン1部Rソシエダード1―1レバンテ（2025年12月20日）レアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英（24）が20日、アウェーのレバンテ戦でプロ初のヘディング弾を決めた。前半終了直前に左クロスに頭を合わせ、今季2点目となる先制点。後半終了間際の交代後に失点して試合は1―1で引き分けたが、年内最終戦をゴールで締めくくり、W杯イヤーとなる2026年に弾みをつけた。久保が宙を舞った。前半アディショナルタイム1分